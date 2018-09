Polícia desarticula quadrilha de traficantes em SP

Com a ação de hoje, o número de presos suspeitos de envolvimento com o tráfico na região chegou a 35. A Polícia investiga se o grupo mantinha contato com membros da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ação, uma parceria entre a Polícia Militar e o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (Gaeco), apreendeu até o momento 40 quilos de drogas - entre crack, cocaína e pasta base de cocaína - cerca de R$ 50 mil em dinheiro, 14 automóveis, três motocicletas, um caminhão, 26 celulares e mais de 225 maços de cigarros de diversas marcas contrabandeados.