Polícia desarticula quadrilha de traficantes na BA

Entre os presos estão o advogado Bruno Halla e a escrivã do Cartório da Vara do Júri e Execuções Penais de Itabuna, Sádia Consuelo Cândido Pitanga. Os investigadores apuraram que a escrivã - comparsa do advogado que tem vários traficantes como clientes - conseguia transferir e liberar ilegalmente presos da Justiça, e também interferir nos trâmites processuais, de forma a atrasar o andamento dos processos, para beneficiar a clientela de Halla.

De acordo com o delegado Moisés Damasceno, que coordenou a "Operação Themis", foram cumpridos na madrugada de hoje 34 mandados de prisão temporária, 16 deles contra infratores já recolhidos ao sistema prisional. Estão neste grupo os líderes do tráfico Bartolomeu Rocha Mangabeira (Bartô), Fábio Aurelino dos Santos (Binho Santa Inés), e Natércia Costa Brandão, que cumprem pena no presídio de Itabuna.