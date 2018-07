Polícia desarticula quadrilha que roubava cargas em MT

Segundo a delegada Cinthia Gomes da Rocha Cupido, de Sapezal, o motorista foi preso no sábado em uma fazenda a 55 quilômetros da sede do município, quando conduzia uma carreta carregada com 36 toneladas de soja. A carga, avaliada em R$ 36 mil, seria levada para Lucas do Rio Verde para ser entregue a um comprador.

Conforme relato da delegada, o articulador do esquema, Leandro Buzanello, reside em Lucas do Rio Verde, mas foi preso numa fazenda em Sapezal, onde estava escondido. No carro do suspeito, a Polícia Civil apreendeu R$ 11,4 mil, que seriam utilizados para pagar propinas a outros funcionários para a liberação de mais uma carreta que sairia ontem.

As investigações constaram que o desvio de grãos funciona com a ajuda de funcionários das fazendas, que recebem propina para não lançar a saída da carga nem emitir nota fiscal.

A delegada informou que o esquema é investigado há algum tempo na região e que a polícia não descarta a participação de outras pessoas envolvidas no desvio de cargas de grãos. "A polícia tem informações de que o mesmo grupo retirou cargas de outros municípios. Eles pegam as pessoas responsáveis pela balança e pela classificação de grãos", disse. Na delegacia foi instaurado um inquérito policial para apurar crimes de formação de quadrilha e furto.