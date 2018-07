Polícia desbarata quadrilha que assaltava ônibus no PR

A polícia ainda procurava outros dois acusados. Um dos que tinham mandado de prisão expedido foi encontrado morto com dez tiros no início da semana.

As prisões e os 23 mandados de busca e apreensão foram realizados nas cidades de Sarandi, Maringá e Guaíra. Foram apreendidas armas, telefones celulares, dinheiro e veículos. As investigações para a operação Piratas do Asfalto começaram há seis meses e intensificaram-se quando a polícia passou a monitorar e gravar conversas de um telefone celular com GPS que foi roubado em uma das ações da quadrilha.

De acordo com a polícia, entre os detidos há um vigilante que ensinava técnicas de abordagem para os demais integrantes da quadrilha.

Somente este ano, a quadrilha é acusada de ter praticado 21 assaltos a ônibus. O último teria sido cometido na terça-feira, quando um veículo foi atacado na PR-444, entre os municípios de Mandaguari e Apucarana.

Um tiro foi desferido e quase atingiu o motorista do ônibus. Os assaltantes fugiram levando R$ 50 mil dos passageiros que se dirigiam de São Paulo para Foz do Iguaçu. Segundo a polícia, em razão da violência, a operação Piratas do Asfalto, que deveria ser realizada na próxima semana, acabou antecipada para hoje.