Polícia desbloqueia rodovia com bombas de efeito moral

O Helicóptero Águia da PM e o canil também foram acionados. O protesto começou por volta de 5h40 e durou quase seis horas - de acordo com a assessoria do aeroporto internacional, a manifestação na rodovia não prejudicou o funcionamento do local. Não vandalismo ou depredação. De acordo com a PM, dois manifestantes foram detidos. Os manifestantes pedem melhorias no bairro Campo Belo, que fica na zona sul de Campinas. Eles protestam ainda contra reintegração de área nos bairros Cidade Singer e Jardim Columbia, às margens da Rodovia Santos Dumont (SP-75) - a área fica dentro do terreno que será usado para a expansão do aeroporto.

Na segunda, 1, e terça-feira, 2, o local foi foco de protestos e a rodovia ficou parcialmente interditada na primeira noite. No mesmo dia, três ônibus de linhas urbanas foram apedrejados e nesta quarta-feira, 3, segunda noite de manifestação, a PM também usou bombas de efeito moral para desbloquear a rodovia e outro ônibus de linha foi queimado.