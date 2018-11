Polícia descarta colisão em naufrágio no Lago Paranoá A Polícia Civil do Distrito Federal esclareceu que o naufrágio do barco Imagination na noite de domingo, no Lago Paranoá, em Brasília, não foi causado pela colisão de uma lancha contra a embarcação. O delegado Adval Cardoso de Matos, da 10ª DP do Lago Sul, tomou hoje o depoimento do piloto da lancha, José Carlos Sousa Santos.