Polícia descarta morte de câmera da Reuters por tropa tailandesa

Depois de rever um relatório do Departamento de Investigações Especiais (DSI) da Tailândia, a polícia disse que não pôde determinar se Muramoto, cidadão japonês de 43 anos, foi morto por tropas enquanto cobria as manifestações antigoverno em abril do ano passado.

Em novembro passado o DSI tinha dito que um soldado poderia ter disparado o tiro, mas agora afirma que o tipo de bala usado não é aquele que foi disparado por soldados naquele dia. A investigação policial mais recente chegou à mesma conclusão que o DSI.

Muramoto morreu de um ferimento de bala de alta velocidade no peito enquanto cobria os choques entre os manifestantes "camisas vermelhas" e tropas no bairro velho de Bangcoc em 10 de abril.. Ele foi uma das 25 pessoas, em sua maioria manifestantes, que morreram naquela noite.

Misteriosos homens armados trajados de preto estavam misturados aos manifestantes e dispararam contra as tropas.

Relatos de testemunhas em uma investigação inicial do DSI à qual a Reuters teve acesso em dezembro disseram que o tiro que matou Muramoto veio da direção dos soldados. Uma testemunha declarou que viu "um clarão saindo da arma de um soldado" e então viu Muramoto cair com um tiro no peito enquanto filmava as tropas.

O chefe do DSI, Tharit Pengdith, disse que os investigadores não puderam determinar quem disparou o tiro que matou o cinegrafista. Na quinta-feira, contudo, ele disse que a investigação policial mostrou que os soldados não foram os responsáveis.

"Vamos continuar com a investigação. Neste ponto, porém, está claro pela investigação policial que membros das forças de segurança não estiveram envolvidas", disse ele.

O editor-chefe da Reuters, Stephen J. Adler, disse que os resultados inconclusivos tornam ainda mais imperativo que haja transparência total no processo de investigação.

"Exortamos o governo tailandês e todas as autoridades relevantes a promoverem uma investigação mais completa, ponderada, objetiva e transparente da morte (de Muramoto)", disse Adler em comunicado. "A família de Muramoto-san e seus colegas da Reuters merecem saber como esta tragédia ocorreu e quem foram os responsáveis."

Um relato publicado no mês passado pelo jornal Bangkok Post disse que o chefe do DSI recebeu uma visita do chefe do Estado-Maior do exército "para se queixar da conclusão inicial do departamento," que atribuiu a morte do jornalista a soldados.

É provável que a declaração mais recente da polícia reabra a discussão sobre como exatamente Muramoto foi morto e sobre a identidade dos homens armados e mascarados vistos movimentando-se entre os manifestantes ou disparando desde o alto na noite em que o cinegrafista morreu.

Tharit, do DSI, disse que os investigadores agora vão focar a investigação sobre os camisas vermelhas e os "homens trajados de preto," e não sobre os soldados.

(Reportagem adicional de Chalathip Thirasoonthrakul)