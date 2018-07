Polícia descobre cativeiro e liberta refém na Grande SP A Polícia Militar libertou esta manhã Maria Aparecida Ramiro Martins, 54 anos, seqüestrada desde a última quinta-feira. Uma denúncia anônima levou a polícia a estourar o cativeiro esta manhã, no município de Caieiras, na Grande São Paulo. Um homem de 30 anos, que tomava conta do local, foi preso. De acordo com a PM, o cativeiro, que ficava em uma favela do bairro Jardim Marcelino, foi localizado por volta das 10 horas por seis policiais da 5ª Companhia do 26º Batalhão. Maria Aparecida havia sido seqüestrada às 17h30 de quinta-feira passada, no município de Santana do Parnaíba, também na Grande São Paulo. Ela passa bem.