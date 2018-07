Polícia descobre 'disque droga' em Florianópolis A Polícia Civil prendeu ontem dois rapazes em flagrante por tráfico de drogas em Florianópolis (SC). De acordo com as investigações, eles também eram responsáveis por um "disque drogas" que funcionava na região norte da ilha. Com os suspeitos foram apreendidas porções de cocaína, crack, além de um automóvel e dinheiro.