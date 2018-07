Polícia descobre local de falsificação de documento

De acordo com a assessoria de imprensa da polícia, uma investigação foi iniciada após a prisão do responsável pelo local, identificado como Alex Conceição dos Santos, de 21 anos. A prisão de Santos aconteceu durante uma apuração do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Segundo o delegado titular da 3ª Patrimônio, Fábio Bolzani, Santos mantinha um tipo de laboratório gráfico em um imóvel. "Os documentos eram montados em computadores", disse Bolzani. A polícia destacou que no local foram encontradas carteiras de identidade e de habilitação falsas.

Segundo a Polícia Civil, Santos vai responder pelo crime de falsificação de documento público.