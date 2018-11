Polícia descobre nova forma de vender drogas no Rio Uma operação realizada hoje no Morro do Dezoito, em Água Santa, na zona norte do Rio de Janeiro, descobriu uma nova forma de comercializar drogas. Os policiais civis encontraram 62 trouxinhas que estão sendo chamadas pelos traficantes de "combo": na mesma embalagem, porções de crack e maconha.