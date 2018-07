Polícia descobre plantação maconha no sertão de PE Mais de 65 mil pés de maconha foram destruídos ontem pela Polícia Militar, em uma fazenda no sertão de Pernambuco. A plantação da erva foi descoberta em terras da Fazenda Frio localizada na Zona Rural de Cabrobó, no Sertão do Estado. José Filho de Morais e Jailson Morais Gomes foram identificados Foram identificados como os agricultores que cultivavam a plantação. Os dois abandonaram o local quando avistaram polícia. As mudas de maconha estavam plantadas em sacos de nylon e no local foram também apreendidos mais de dois quilos da erva prontos para consumo e entregues à Polícia Civil responsável pela investigação do caso.