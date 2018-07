Polícia descobre quem matou PM e pai em SP Dois adolescentes e um casal, entre eles a mulher acusada de ser mandante do crime, foram presos na noite de ontem, na zona leste da capital paulista, menos de 24 horas depois do assassinato da soldado da Polícia Militar (PM) Lígia Maria Mendes Machado dos Santos, de 36 anos, lotada no Itaim Paulista, extremo leste de São Paulo, e do pai dela, de 67 anos, ambos encontrados mortos próximo na casa do pai da policial.