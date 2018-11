Polícia desmonta esquema que vendia CNH falsa na BA

Funcionários da Ciretran envolvidos no esquema recebiam entre R$ 1 mil e R$ 2 mil para burlar os processos obrigatórios da CNH. A 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior prendeu Damião Costa de Souza, chefe de Fiscalização Urbanística da prefeitura; Carlos Henrique Cruz, coordenador da 10ª Ciretran; e o assistente Helder de Almeida Araújo.

Além deles, foram detidos Valderlan Gonçalves de Caldas, ex-coordenador do Serviço de Atendimento ao Cidadão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran); José Artur Alves, instrutor de autoescola; Eliomar de Souza Araújo, instrutor prático veicular do CFC; Edílson de Souza Santos, assistente administrativo do setor técnico da Ciretran; e Gleidson dos Santos Alves e Maria Aparecida De Carvalho Arruda, respectivamente gerente e secretária do CFC Conduzir.