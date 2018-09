Polícia desmonta fábrica de caça-níqueis no Rio A polícia estourou hoje uma fábrica de caça-níqueis situada no bairro do Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro, e apreendeu grande quantidade de equipamentos de informática e componentes eletrônicos. Um homem foi preso. Segundo a polícia, foram encontrados no segundo pavimento do imóvel várias peças e materiais de informática usados para a fabricação de caça-níqueis. Também foram apreendidos gabinetes desmontados, HDs, monitores de LCD e interruptores, além de um computador ligado que era usado para programar os caça-níqueis.