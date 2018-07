Polícia desmonta rinha de pássaros em Diadema

SÃO PAULO - Policiais estouraram, por volta das 12h deste domingo, 29, uma rinha de pássaros no bairro Parque Reid, em Diadema. Na ação dez pessoas foram detidas e 40 aves apreendidas.

Segundo a polícia, uma viatura fazia a patrulha quando viu dois homens com atitude suspeita em frente a uma casa. Ao serem abordados, um deles fugiu para o interior da residência e foi perseguido. Os policiais viram que no local estava acontecendo uma briga de pássaros canário-da-terra. A ocorrência está em andamento no 1º DP de Diadema.