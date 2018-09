Polícia detém 13 suspeitos por pirataria em SP

A investigação do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) apurou que os camelôs instalados na rua Oriente, no Brás, tornaram-se fornecedores do material. Segundo o órgão, as investigações apontaram que os camelôs passaram a vender por atacado, mantendo estoques de dois mil produtos. O material - CDs, DVDs, bonés e roupas - foi encaminhado à Delegacia Antipirataria. O Delegado Antônio Lambert abriu 13 inquéritos de crime contra a propriedade imaterial.