Polícia detêm 132 por urinar nas ruas do Rio Ao menos 132 pessoas foram levadas neste fim de semana para delegacias do Rio de Janeiro por terem urinado nas ruas da cidade durante os desfiles dos blocos de Carnaval. As detenções ocorreram durante a operação Choque de Ordem, realizada desde a noite de sexta-feira por agentes da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop) com apoio de guardas municipais, nos desfiles dos blocos de rua.