Polícia detém 15 e apreende quase 5 t de droga no PR

Além das prisões, os cerca de 50 policiais civis que participaram da operação Cannabis Cold cumpriram 11 de busca e apreensão. Eles recolheram ainda dois quilos de crack, uma pequena porção de cocaína, pontos de LSD, um carro, uma carreta frigorífica, documentos e computadores. De acordo com o delegado Julio Reis, a investigação foi centralizada em Toledo, onde parte da droga era vendida pela quadrilha.

A droga, segundo a Agência Estadual de Notícias, saía de Foz do Iguaçu escondida na câmara fria da carreta para enganar a polícia. Uma quantidade ficava em São Miguel do Iguaçu e em Santa Helena e a maior parte ia para Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Parte do grupo atuava na troca de cheques recebidos nas transações.

Na outra apreensão, os policiais do posto de Cascavel da PRF abordaram um caminhão para fiscalização. Na revista, os agentes encontraram os tabletes da droga, escondidos embaixo da carga de sacos de cebola. O motorista do caminhão fugiu do local quando recebeu a ordem para parar, mas deixou os documentos dele na cabine do veículo e agora será procurado pela polícia. O veículo e a maconha foram levados até a sede da Polícia Federal (PF) no município.