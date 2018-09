Polícia detém acusado de matar PM no Guarujá-SP Acusado de matar um policial militar no Piauí há 19 anos, um homem foi detido no Guarujá (SP) um ano antes de o crime prescrever. Francisco Rodrigues de Sousa, de 46 anos, foi detido pela Polícia Civil do Guarujá no Balneário do Mar Casado às 18h30 da última quarta-feira, 13. Ele era procurado pela Polícia do Piauí desde 1991, quando assassinou o PM Francisco Alves da Silva com diversos disparos de uma arma de fogo.