Polícia detém garoto após 130 assaltos a posto Decorridos 150 dias deste ano, um posto de gasolina em Diadema, na região do ABC paulista, já foi assaltado 130 vezes. E o suspeito de comandar a maioria dos ataques é um garoto de 12 anos, que foi detido anteontem pela Polícia Civil. Ele confessou 30 roubos, ao lado de um colega de 15 anos. Nas abordagens, usava uma pistola de videogame e normalmente fugia de bicicleta. Um rapaz de 18 anos e os dois garotos foram detidos quando faziam o sétimo assalto em 48 horas. O Setor de Investigações Gerais (SIG) de Diadema começou a trabalhar no caso na quarta-feira. Só recentemente o gerente do local, que reconheceu os meninos, foi à polícia. De acordo com funcionários, eles evitam fazer boletins de ocorrência, muitas vezes com medo de represálias. O posto fica a menos de 2 km da casa dos meninos, na Avenida Alda, em um local praticamente deserto durante a madrugada, o que facilitava as ações. De acordo com a polícia, os suspeitos levavam dinheiro, cigarros e produtos vendidos na loja de conveniência. O rapaz de 15 anos, que foi expulso da escola na 3ª série do ensino fundamental e, com isso, parou de estudar, conta que apenas em um domingo assaltou o posto cinco vezes. Agentes do SIG ficaram de campana na região em torno do posto desde às 19h, à espera dos garotos. Quando os três chegaram e anunciaram o assalto, sacando a arma de brinquedo, por volta das 22h, 11 policiais fizeram a abordagem. O caso foi registrado como tentativa de roubo, o trio foi detido e levado à sede do SIG. Imagens do circuito interno do posto mostram que a quadrilha seria formada por cinco garotos, que se revezavam nos roubos. Outros dois já foram identificados: ambos têm 16 anos e estão foragidos. Eles chegavam de bicicleta ou a pé, normalmente com as cabeças cobertas por capuzes dos moletons que usavam. Mas já eram conhecidos pelos frentistas e pelos funcionários da loja de conveniência. Em um dos vídeos gravados pelo circuito interno, à 1 hora de quarta-feira, o menino de 12 anos, acompanhado por outros dois, saca a arma da cintura e anuncia o assalto. Em outro caso, gravado à 1h30 de 16 de maio, um dos rapazes ameaça e agride dois funcionários do posto. Segundo a polícia, os três detidos têm passagem pela polícia por roubo. O adolescente de 15 anos tem também uma passagem por porte ilegal de arma. Os dois menores ficarão à disposição da Promotoria da Infância e da Juventude, que deve encaminhá-los à Fundação Casa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.