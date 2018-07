Polícia detém três menores acusados de matar dentista

Em junho, dois homens acusados de invadir o consultório e atear fogo contra o corpo de Gaddy já haviam sido presos. Na ocasião, a polícia disse que investigava a participação de três menores no crime. As meninas foram encontradas em casa enquanto o garoto estava em uma escola. Os adolescentes foram encaminhados à Vara da Infância e Juventude, que expediu os mandados de apreensões.

O crime

Na noite do dia 27 de maio, pessoas encapuzadas invadiram o consultório em São José dos Campos e, como não teriam encontrado dinheiro, atearam fogo no dentista. Gaddy chegou a ser resgatado com consciência por PMs, mas após ficar uma semana internado, não resistiu às queimaduras e morreu.