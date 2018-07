Polícia deve indiciar 8 por trote A polícia de Fernandópolis (a 555 km de São Paulo) vai indiciar oito veteranos da Universidade Castelo Branco (Unicastelo) por lesão corporal, injúria e constrangimento ilegal pelo trote violento praticado no início do mês contra três calouros. Um deles foi obrigado a beber um líquido que seria álcool combustível. A polícia aguarda o resultado da perícia feita no líquido para enviar o inquérito para o Ministério Público.