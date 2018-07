Polícia dispersa aliados de Zelaya da frente da embaixada brasileira

file://imagem/93/honduras.jpg:1.93.12.2009-09-23.6

Um dia após o presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, retornar secretamente ao país e refugiar-se na embaixada brasileira, a tensão tomou conta de Tegucigalpa. Na frente da embaixada, milhares de simpatizantes de Zelaya entraram em choque com as forças de segurança hondurenhas, respondendo com pedras às bombas de gás lacrimogêneo e jatos d"água.

À noite, o governo de facto disse, pela primeira vez, que aceitará dialogar com Zelaya se ele reconhecer a legitimidade das eleições presidenciais previstas para 29 de novembro.

Segundo aliados de Zelaya, 170 pessoas foram presas e levadas para um ginásio esportivo por violar o toque de recolher que começou às 16 horas de segunda-feira e foi estendido ontem para até a tarde de hoje.

Pela manhã, circularam rumores de que três pessoas tinham sido mortas, mas o governo negou a informação.

Por algumas horas, o governo de facto de Honduras cortou luz, água e telefone da embaixada brasileira, que estava cercada por policiais e militares. Os funcionários da missão entraram em contato com a embaixada americana para pedir auxílio. "Estamos discutindo que tipo de ajuda podemos dar", afirmou o porta-voz do Departamento de Estado, Ian Kelly.

Em toda a cidade havia a sensação de que um conflito generalizado poderia explodir a qualquer momento. "Estão atacando com bombas a embaixada do Brasil. Eles usam sons ensurdecedores para nos enlouquecer", disse Zelaya, em uma das entrevistas que concedeu ontem. Segundo testemunhas, duas bombas de gás lacrimogêneo caíram no jardim da embaixada. O som alto era emitido por alto-falantes na frente do edifício.

Zelaya denunciou à TV Telesul que o governo de facto tinha um plano para invadir e embaixada e assassiná-lo: "Parece que têm até legistas prontos para dizer que foi um suicídio."

Em Nova York, o chanceler Celso Amorim disse que o Brasil não toleraria nenhuma ação contra sua embaixada. Horas antes, o assessor da chancelaria do governo de facto Mario Fortín afirmara que a missão brasileira poderia ser invadida por dar proteção a Zelaya. "A inviolabilidade de uma sede diplomática não se aplica para a proteção de foragidos da Justiça", disse.

Mas, pouco depois, o presidente de facto Roberto Micheletti garantiu que seu governo respeitaria a imunidade diplomática da representação brasileira: "Se Zelaya quiser viver ali por 5 ou 10 anos, não temos nenhum inconveniente." Em seguida, Micheletti pediu que o Brasil "entenda que ou dá asilo político (a Zelaya) ou o entrega às autoridades hondurenhas". Na segunda-feira, o governo de facto suspendeu os voos nos quatro aeroportos internacionais de Honduras por "motivos de segurança" e para não permitir a chegada do secretário-geral da OEA, José Miguel Insulza. O governo afirmou que poderia decretar estado de sítio.

Zelaya foi expulso de Honduras por militares em 28 de junho. Tentou voltar ao país em duas ocasiões - uma pela fronteira com a Nicarágua e outra em um avião venezuelano. Até agora, ele não esclareceu como chegou à embaixada brasileira em Tegucigalpa. Segundo o próprio Zelaya, sua viagem "durou 15 horas" e ele teve de mudar de meios de transporte várias vezes. O presidente de El Salvador, Mauricio Funes, disse que Zelaya esteve em seu país no domingo à noite.

Micheletti quer deixar a situação como está até as eleições presidenciais de novembro. Mas muitos países dizem que não reconhecerão o resultado se Zelaya não for restituído. Ontem, alguns candidatos se ofereceram para mediar o diálogo entre Micheletti e Zelaya.

Ainda ontem, a Câmara e Senado brasileiros aprovaram uma moção de repúdio "às agressões ao Brasil" por parte do governo de facto.

NÚMEROS

87 dias

Zelaya ficou no exílio

20 viagens

internacionais foram feitas em busca de apoio

12 países

foram visitados desde a deposição

5 viagens

foram feitas aos EUA

97 dias

faltam para terminar o mandato de Zelaya

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Por que Manuel Zelaya foi deposto?

Eleito pela direita, Zelaya aproximou-se de Hugo Chávez e propôs uma consulta popular sobre a mudança da Constituição. Com isso, segundo a oposição, Zelaya procurava meios para sua reeleição - proibida pela atual Carta.

Por que o governo de facto rejeita negociar com Zelaya?

Para Roberto Micheletti, os militares, o Judiciário e o Legislativo de Honduras, a destituição foi consequencia da tentativa de mudar a Carta - que seria punida automaticamente com a perda do cargo.

Como reage a comunidade internacional a esse argumento?

Para a maioria dos países, incluindo EUA e Brasil, não há como considerar legítima a remoção de um presidente sem um processo - não previsto na Constituição - e por meio de uma operação militar.

O que a mediação propôs para acabar com a crise?

O costa-riquenho Oscar Arias propôs o retorno de Zelaya à presidência com poder limitado e a participação dos golpistas num governo de unidade nacional. Todos os envolvidos na crise seriam anistiados. Os dois lados rejeitaram o acordo.