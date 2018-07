Polícia divulga foto de homem que perdeu memória encontrado em praia

A polícia britânica divulgou nesta semana a foto de um homem desmemoriado que foi encontrado há duas semanas desacordado numa praia em Brighton, sul da Grã-Bretanha.

Com a divulgação do caso, as autoridades locais esperam conseguir desvendar o mistério que cerca o rapaz de cerca de 30 anos, que não consegue lembrar-se nem do próprio nome.

No dia 12 de fevereiro, paramédicos o encontraram deitado inconsciente e com hipotermia na praia. No entanto, ele não apresentava qualquer ferimento. Desde então, ele permanece em um hospital, onde vem registrando "uma boa recuperação física", segundo comunicado da polícia.

Os policiais passaram as duas últimas semanas tentando descobrir quem é esse homem que sofre de amnésia. Sua foto e sua descrição física circularam pelos postos de polícia de todo o país, além de organizações de busca por pessoas perdidas. Mas sem resultado.

O inspetor de polícia Roy Apps declarou que "não há razão para acreditar que isso não seja um genuino caso de perda de memória".

"Nós estamos esperando que alguém veja a foto dele e sua descrição e nos ligue para dizer quem ele é", disse.

O rapaz tem 1,83 metro de altura, é magro e tem cabelos escuros. Quando foi encontrado, ele estava bem vestido, com um terno cinza e camisa preta. A polícia informa que ele carregava alguns objetos pessoais, mas nada que pudesse identificá-lo.

Sua nacionalidade ainda não foi especificada, mas seu inglês é bom e não apresenta nenhum sotaque. Ele também parece ter bom conhecimento sobre a região sudeste da Grã-Bretanha, porém nada muito específico.

Ele apresentou dois nomes, no entanto, as autoridades acreditam que sejam mero fruto de sua imaginação.