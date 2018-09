Polícia divulga foto de raposa suspeita de ataque a gêmeas

A polícia de Londres divulgou uma foto da raposa que os investigadores acreditam ter atacado duas bebês gêmeas no sábado.

A imagem foi tirada com um celular por um dos primeiros policiais a chegar à cena do ataque.

O caso abriu uma discussão sobre a proliferação das raposas pela cidade.

As gêmeas atacadas continuam no hospital. Uma delas permanece internada em estado grave, sob o efeito de sedativos e respirando com ajuda de aparelhos. A outra passa bem.