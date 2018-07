Polícia divulga retrato falado de homicida em Salvador

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito, que matou o jovem na madrugada de ontem com uma faca, tem pele morena escura, com uma cicatriz no braço direito. No momento do crime vestia camisa branca e bermuda nas cores verde e preta e estava envolvido numa briga entre grupos das localidades de Bate Coração e Fazenda Coutos III, ambas no subúrbio ferroviário, nos arredores do Circuito Barra-Ondina, na Rua Almirante Marques de Leão.

Testemunhas classificaram em 95% a semelhança deste retrato falado com o responsável pela agressão.