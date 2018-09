Polícia diz crer em latrocínio sobre morte de iraniano

Responsável pela investigação, o delegado de Homicídios, Wagner Domingues, aguarda as gravações das câmeras de vídeo do circuito interno do edifício para identificar quem saiu e entrou do local no dia do homicídio. Materiais encontrados no apartamento, como um martelo e toalhas, estão sendo periciados.

Como não há sinais de arrombamento do apartamento, o delegado afirmou que todos os conhecidos e pessoas próximas do empresário que tinham acesso à sua moradia são "suspeitos em tese". O corpo do empresário iraniano foi encontrado dois dias depois da sua morte por um funcionário que estranhou sua ausência e foi procurá-lo. A porta da cozinha estava aberta e o corpo do empresário jazia em sua cama, de bruços, sobre um livro e um par de óculos, com lesões no lado direito da cabeça.

De acordo com a polícia, a pessoa que o assassinou lavou o chão e o banheiro, para limpar as manchas de sangue detectadas através do uso de reagente químico. Há informações de que o empresário, que seria dono de um centro empresarial no mesmo bairro, havia retirado do cofre da empresa a quantia de R$ 45 mil para enviar à família que vive na França. O dinheiro estaria no seu apartamento, assim como um notebook que não foram encontrados pela polícia.

Guerafar, de acordo com a polícia, passava seis meses do ano com a família na França e os outros seis meses na capital pernambucana. Seu corpo será enterrado no próximo sábado, no cemitério Morada da Paz, no município metropolitano de Paulista.