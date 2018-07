Polícia diz estar perto de apreender acusado de chacina

Os ataques ocorreram na noite de sábado, 30. De acordo com a ocorrência da Polícia Militar (PM), o jovem - que já foi apreendido 12 vezes, sendo quatro por tráfico de drogas -, um primo do rapaz, que seria maior e também já é conhecido da polícia, e uma mulher ainda não identificada participaram do ataque. Eles teriam levado aproximadamente dez minutos para percorrer os cinco quarteirões onde ficam um bar, uma lanchonete e uma casa nos quais estavam os alvos.

Segundo o chefe do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DIHPP) da Polícia Civil mineira, delegado Edson Moreira, o crime é resultado de uma guerra de quadrilhas rivais do tráfico que ocorre na região. "O irmão dele foi morto por causa dessa guerra e a mãe dele foi expulsa de onde morava, porque também está envolvida", revelou o policial.

Além de acertos relacionados ao tráfico, a morte do irmão Iago Silva Duarte também seria um dos motivos do ataque. Ele teria sido assassinado por uma mulher que é parente de uma das vítimas da chacina ocorrida no sábado. O Juizado da Infância e da Juventude em Belo Horizonte já expediu mandado de busca e apreensão para o menor.

Moreira não confirmou informações de moradores do bairro Glória, segundo as quais o suspeito teria voltado ao local na madrugada passada e feito ameaças de novas matanças, nem se o rapaz teria saído de Belo Horizonte. Mas afirmou que os responsáveis pelas investigações já têm pistas sobre um provável esconderijo do adolescente. "Quem sabe a gente não encontra ele nas próximas horas", disse o delegado.