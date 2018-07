Polícia diz que esclareceu 4 roubos a mansões de SP

Dos nove casos de residências invadidas por ladrões no Morumbi, na zona sul de São Paulo, entre os dias 24 de dezembro e 3 de janeiro, quatro foram esclarecidos, informou ontem a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Segundo a pasta, seis assaltantes foram presos. Outros dois suspeitos foram identificados. De acordo com a SSP, a polícia tenta apurar a autoria das outras cinco invasões. Suspeitos de envolvimento no furto a uma casa no dia 3, Ricardo Barros Moraes e Camilo Rafael de Oliveira Santos foram flagrados na Favela Panorama com objetos dos quais não souberam explicar a origem. No dia 29, foram detidos Cláudio Antonio de Lima e um adolescente. Segundo a polícia, os dois confessaram o roubo a uma casa no dia anterior. Policiais também prenderam, no Butantã, Rafael Ferreira de Castro e Antonio Gomes Neto, acusados de assaltar uma casa no dia 26 de dezembro. Os objetos roubados foram apreendidos. Na véspera de Natal, policiais prenderam em flagrante Arnoldo Antonio Serpa Júnior e Genildo Sena de Souza, que haviam invadido uma residência.