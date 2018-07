Polícia diz que morte de Daleste foi premeditada O atirador que matou o funkeiro Daniel Pellegrine, de 20 anos, o MC Daleste, durante show no sábado, 6, em Campinas (SP), agiu de forma premeditada e era alguém com conhecimento no uso de armas. A polícia continua trabalhando com a hipótese de vingança por crime passional ou desavença.