Polícia diz ter encontrado corpo de traficante no RJ

A ação começou por volta de 6 horas da manhã de ontem. Cerca de 70 agentes do Bope e de cinco batalhões da PM trocaram tiros com traficantes que tentavam tomar o controle do Morro da Serrinha. Depois de cerca de seis horas de operação e outros dois tiroteios, os policiais afirmaram que a situação havia sido controlada.

Homens do 41º Batalhão da PM, responsáveis pelo patrulhamento da área, devem permanecer na comunidade por tempo indeterminado para combater os confrontos entre os traficantes. O objetivo da ocupação é restabelecer a paz e garantir a segurança dos moradores da região.

A guerra do tráfico em Madureira se intensificou a partir de sexta-feira. Criminosos do Comando Vermelho, vindos do Complexo do Alemão, a poucos quilômetros dali, tentaram assumir o controle do Morro da Serrinha, do Morro São José da Pedra e da Favela da Patolinha - atualmente dominados pela facção criminosa Terceiro Comando Puro.

Tiroteios intensos durante o feriado prolongado provocaram pânico entre a população de Madureira e fecharam parte do comércio do bairro. Moradores do Morro da Serrinha dizem que precisaram cancelar as comemorações do Dia das Crianças por motivos de segurança.

"Os moradores ainda têm muito medo de sair de casa porque sofreram demais nos últimos dias. Não pudemos organizar nossa festa, que é tradicional, porque não poderíamos colocar em risco a vida das crianças", disse um morador que não quis se identificar.

Na operação de ontem, a polícia fechou um dos principais acessos à Serrinha, entrou na comunidade com três veículos blindados e vasculhou as matas da região à procura dos traficantes. Foram apreendidos quatro fuzis, uma metralhadora, uma pistola, duas granadas e munição.

