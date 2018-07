Polícia diz ter identificado matadores de PM em Campinas

A principal linha de investigação da força-tarefa montada para apurar o caso envolve a participação de policiais militares em uma ação montada em reação à morte do policial. A identidade dos dois foi descoberta após a polícia divulgar imagens do crime, no momento em que eles tentam roubar o policial de folga, que abastecia o carro. O PM tentou desarmar um dos criminosos e foi baleado na cabeça.

Na mesma noite, os assassinatos ocorreram em cinco locais distintos da região, em pontos de venda de drogas, em um prazo de quatro horas. O traço comum dos assassinos, segundo mais de um depoimento de testemunhas, é o uso de touca ninja, colete escuro e botas. Foram encontradas 53 cápsulas de pistola 9 mm e revólver calibre 380 nos cinco pontos onde as vítimas foram assassinadas, todas com característica de execução - mais de um tiro na cabeça e no tórax.

Nesta quinta-feira, 16, a força-tarefa da Polícia Civil recebeu a lista de policiais militares que trabalharam e folgaram na noite dos crimes. A partir dessa lista será apurada a participação de policiais nos crimes. Uma testemunha ouvida pelos policiais também relatou supostas ameaças sofridas após a descoberta de dois sobreviventes da chacina, que estão internados. Eles foram baleados na mesma região, na madrugada dos crimes, e internados em hospitais. A PM comunicou o fato posteriormente ao registro dos assassinatos. "Chama atenção e vamos apurar por que isso aconteceu", afirmou o delegado Devanir Dutra. A PM alegou excesso de trabalho no dia para justificar a demora em registrar as ocorrências.

Piracicaba

Em Piracicaba, cinco pessoas foram baleadas em dois pontos diferentes de uma mesma região na madrugada desta quinta-feira, 16. Em reação aos crimes, moradores do bairro Novo Horizonte atearam fogo em ônibus do transporte urbano. Pela manhã, os ônibus circularam com escolta.