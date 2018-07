Polícia diz ter visto Ovni no interior da Inglaterra

Um helicóptero da polícia de South Wales, na Inglaterra, confirmou ter visto o que descreveu como uma aeronave "incomum" sobrevoando o vale de Glamorgan, no País de Gales. O helicóptero sobrevoava uma área próxima ao aeroporto de Cardiff e a uma base da Real Força Aérea britânica (RAF) no momento do encontro. A tripulação chegou a manobrar o helicóptero para capturar uma imagem do objeto não identificado, que no entanto conseguiu desaparecer rapidamente sobre o canal de Bristol. O grupo não iniciou uma perseguição. O encontro se deu no dia 7 de junho e foi registrado para ser investigado. "A tripulação é muito experiente e respondeu de maneira profissional ao que viu", disse uma porta-voz da polícia. "Nos céus de hoje, há uma grande variedade de aeronaves disponíveis em um leque de tamanhos e formatos diferentes e a probabilidade é de que este testemunho tenha apenas confirmado que uma delas estava no local no momento." Um porta-voz do Ministério da Defesa disse não ter sido informado do incidente. "Mas certamente não é recomendável que helicópteros da polícia dêem perseguição ao que consideram como Ovnis", afirmou o porta-voz. Um porta-voz do aeroporto de Cardiff afirmou que o controle de tráfego aéreo auxiliou o helicóptero da polícia para garantir que tivesse o devido espaço aéreo, inclusive para retornar à base da RAF em St Athan para reabastecer. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.