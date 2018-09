Policia do Barein investe contra manifestantes; 3 mortos

Ao mesmo tempo, dezenas de veículos blindados se deslocavam pela cidade, numa ação do governo para tentar pôr fim a três dias de protestos.

"A polícia está vindo. Estão jogando gás lacrimogêneo contra nós", disse um manifestante à Reuters, por telefone, enquanto os policiais começavam a dispersar a multidão.

Um outro afirmou: "Estou ferido, estou sangrando. Eles estão nos matando."

Depois, mais de 50 veículos blindados transitaram por uma rodovia em direção à praça, que fica num cruzamento que os manifestantes tentavam transformar em base para os protestos, seguindo o exemplo da multidão que tomou a Praça Tahrir, no Cairo, levando à queda do presidente Hosni Mubarak.

Milhares de manifestantes xiitas, estimulados pelos acontecimentos no Egito e Tunísia, foram para as ruas do Barein esta semana, exigindo mais direitos no reino. O país tem maioria muçulmana xiita, mas é governado por uma família sunita. Os xiitas do Barein se queixam de discriminação.

(Por Frederik Richter e Cynthia Johnston)