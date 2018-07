Polícia do Exército reforça segurança do Planalto

A via que dá acesso ao gabinete presidencial também está bloqueada por carros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Todo o estacionamento do Planalto está ocupado por soldados.

Para aumentar a segurança, foram colocadas duas fileiras de grades para dificultar possíveis tentativas de invasão. A Polícia Militar bloqueou o acesso a Esplanada dos Ministérios desde as 14 horas.

O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL), e o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, André Vargas (PT-PR), estão reunidos no gabinete da Presidência do Senado para discutir a maneira de lidar com as manifestações que tomam conta da frente do Congresso Nacional.

Os dois se comprometeram a receber representantes de manifestantes para ouvir as reivindicações do grupo. Sem se identificar, três pessoas entraram no gabinete de Renan Calheiros, ciceroneados pelo diretor da Polícia Legislativa do Senado, Pedro Ricardo. Seria um dos cinco grupos que devem ser recebidos.