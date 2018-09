Polícia do México prende representante da Interpol no país

Um juiz no México ordenou a prisão do mais alto representante da Interpol (agência policial internacional) no país como parte de uma investigação sobre supostas ligações entre as autoridades e poderosos cartéis de narcotraficantes, denominada "Operação Limpeza". Ricardo Gutiérrez Vargas foi colocado sob prisão domiciliar, onde pode ser mantido por até 40 dias enquanto as alegações contra ele são investigadas. O caso contra Gutiérrez Vargas foi levantado depois de informações obtidas pela promotoria com a prisão, em janeiro, de Alfredo Beltrán Leyva, um dos líderes do cartel de Sinaloa. De acordo com o repórter da BBC Emílio San Pedro, a prisão de Vargas confirma o que muitos suspeitavam no país: que os cartéis, cada vez mais ricos, subornam e trabalham em conjunto com policiais em altos cargos para realizar suas atividades ilegais. Os investigadores mexicanos acreditam que os cartéis podem ter pago a policiais propinas de até US$ 450 mil por mês em troca de informações que os ajudassem em suas atividades. Os cartéis controlam um mercado interno lucrativo e levam drogas através da fronteira para os Estados Unidos - o maior mercado do mundo para narcóticos ilegais, estimado em US$ 14 bilhões por ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.