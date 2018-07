Polícia do México recebe quatro cabeças decapitadas

A polícia da cidade de Ascención, no norte do México, recebeu uma encomenda contendo quatro cabeças decapitadas de homens não identificados. As cabeças chegaram à Polícia Municipal da cidade no dia 14 de outubro, em uma caixa térmica com gelo e com a inscrição: "Vacinas, material delicado. Manusear com cuidado", segundo o jornal mexicano La Prensa. Os policiais que receberam a encomenda pensaram que se tratava de um engano, apesar de o endereço de entrega ser o da polícia de Ascención. Pensando que a caixa pertencia a hospitais ou clínicas particulares, a polícia consultou hospitais locais sem obter resposta. Exames Os policiais decidiram, então, abrir a caixa térmica e encontraram uma das cabeças. Ao notar que era uma cabeça humana, a polícia de Ascención entrou em contato com a Procuradoria de Justiça do Estado, que enviou especialistas examinar o conteúdo da caixa. Segundo os especialistas, a caixa tinha, ao todo, quatro cabeças decapitadas, todas de homens, com idades entre 25 e 35 anos. Além das cabeças, também foi enviada uma carta, cujo conteúdo não foi divulgado. Os exames indicaram que as vítimas foram decapitadas depois de mortas, mas ainda não se sabe a identidade e nem o paradeiro de seus corpos. A cidade de Ascención não fica muito distante de Ciudad Juarez, perto da fronteira com os Estados Unidos. Ciudad Juarez tem a fama de ser uma das mais violentas do México, com mais de 25% dos 3,8 mil assassinatos relacionados ao tráfico de drogas ocorridos no país desde o início do ano. As autoridades descartaram a hipótese de uma das cabeças pertencer a um comandante da polícia mexicana que foi seqüestrado no dia 18 de maio de 2008. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.