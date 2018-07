Polícia do MT prende professor acusado de assédio Um professor da rede privada de ensino foi preso em flagrante no início da noite de ontem, acusado de abuso sexual, segundo a Polícia Civil. O homem de 37 anos é professor de matemática e coordenador escolar e foi detido no motel Eros, na saída de Cuiabá para Chapada dos Guimarães, com duas adolescentes de 16 e 17 anos.