Polícia do Níger dispara gás lacrimogêneo em manifestantes contra Charlie Hebdo

No segundo dia de protestos em Níger, pelo menos dois carros da polícia foram queimados por manifestantes do lado de fora da principal mesquita em Niamei depois que autoridades proibiram a marcha organizada pelos líderes muçulmanos locais. Não foram registradas vítimas.

Na sexta-feira, pelo menos um policial e três civis foram mortos em manifestações contra as charges do Charlie Hebdo sobre o profeta Maomé na segunda maior cidade do Níger, Zinder, disseram fontes policiais.

Igrejas foram incendiadas, casas de cristãos saqueadas e o centro cultural francês atacado durante a violência em Zinder, disseram moradores.

Marchas pacíficas ocorreram após as orações de sexta-feira nas capitais de outros países do oeste africano - Mali, Senegal e Mauritânia - e Argélia no norte da África, que são também ex-colônias francesas.

Em Argel, vários policiais ficaram feridos em confrontos com manifestantes revoltados com as charges.

(Por Abdoulaye Massalaki)