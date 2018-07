Polícia do Paraná faz apreensão recorde de crack Policiais da Divisão Estadual de Narcóticos do Paraná e do Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos apreenderam 128 quilos de crack, oito quilos de cocaína, duas pistolas calibres 45 e munições de vários calibres. Essa foi a maior apreensão de crack em uma única operação já realizada no Estado.