Polícia do PR acha ossadas em escola e prende zelador

As ossadas foram encontradas em uma fossa desativada no pátio do colégio. A polícia de Campo Mourão retomou há duas semanas a investigação pelo sumiço da jovem de 16 anos. Na época do desaparecimento, a adolescente, que cursava a 8ª série, disse à avó que viajaria com Silva. O zelador contou à família da menina que ela havia fugido com o namorado. E foi indiciado por subtração de incapaz.

A polícia encerrou as investigações por conta de supostas mensagens de celular enviadas pela menina à família. Porém, o inquérito foi reaberto pelo delegado José Aparecido Jacovós, que chamou o zelador para depor novamente. Horas depois do depoimento, a família da jovem voltou a receber mensagens de celular, dizendo que ela estava vivendo na Itália e pedindo que a queixa contra Silva fosse retirada. A polícia verificou que as mensagens partiam de um telefone do Paraná.

Durante busca e apreensão na casa do zelador, policiais encontraram o aparelho usado para enviar as mensagens e fotos de adolescentes nuas. Já no colégio foram encontrados também roupas e documentos da vítima, escondidos no forro do colégio. E em um fosso desativado, as duas ossadas. De acordo com a Agência Estadual de Notícias, Silva teve a prisão temporária decretada e foi autuado em flagrante por ocultação de cadáver. O zelador está preso na 16º Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão.