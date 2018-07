Polícia do PR prende 12 e recolhe 500 toneladas de aço Cerca de 500 toneladas de aço foram apreendidas nesta terça-feira, durante a operação Falcão Peregrino, realizada por Policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) do Paraná. Mais de 200 policiais participaram da ação, que cumpriu 12 dos 18 mandados de prisão. Foram cumpridos também 46 mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, os mandados de prisões expedidos são, principalmente, contra grupos que atuam no roubo, desvio e receptação de chapas de aço, vergalhões para construção e bobinas de aço.