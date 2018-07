Polícia do Rio apreende 10 mil roupas falsificadas A Polícia Civil do Rio apreendeu hoje cerca de dez mil peças de roupas falsificadas das marcas Adidas, HB, Coca-Cola e Ecko United, em Petrópolis. De acordo com o a polícia, o estabelecimento foi localizado após uma investigação conjunta com o Ministério Público.