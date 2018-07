Polícia do Rio apreende 100 kg de pasta-base de cocaína Uma operação conjunta das polícias Federal e Civil do Rio apreendeu nessa terça-feira (01) cem quilos de pasta-base de cocaína no fundo falso de um caminhão interceptado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do bairro Jardim América, zona norte do Rio de Janeiro.