Polícia do Rio apreende 25 mil CDs e DVDs piratas Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realizaram blitz hoje em cinco feiras livres de dois bairros da periferia do Rio de Janeiro - Irajá e Bangu - e nos municípios de Seropédica e Itaguaí, na Baixada Fluminense. No final desta manhã eles contabilizaram a apreensão de cerca de 25 mil CDs e DVDs piratas. Ninguém foi preso.