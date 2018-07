Polícia do Rio apreende drogas em 2 favelas ocupadas

Na Cidade de Deus, na zona oeste, policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam dois homens com crack em localidades diferentes da favela. Marlon Jorge Ferreira de Souza, de 26 anos, foi flagrado carregando um saco 200 pedras da droga na Travessa Filemar. Ele seria sobrinho do ex-líder do tráfico na comunidade, um homem conhecido como Gim, morto em confronto com a Polícia Militar no ano passado.

Na Rua Geremias, Alexandre Souza Guimarães, também de 26 anos, foi preso com 38 pedras do entorpecente. Os dois homens foram autuados por tráfico na 41ª Delegacia de Polícia de Tanque. Com base em denúncias anônimas, um menor e uma mulher foram detidos na localidade conhecida como Karate, suspeitos de atuar na favela a mando de traficantes drogas. Além das duas comunidades, a favela do Batan, na zona oeste, também está ocupada pela polícia.