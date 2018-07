Polícia do Rio apura furto ocorrido em sala de delegado A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o furto de R$ 5 mil ocorrido na sala do delegado Márcio Franco, titular do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE), no centro da cidade. O delegado já prestou todos os esclarecimentos na 5.ª Delegacia de Polícia, de Mem de Sá, que apura o caso. A data do crime não foi informada.