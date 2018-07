Polícia do Rio cumpre 13 mandatos contra Black Bloc A Polícia Civil cumpriu na manhã desta sexta-feira, 11, 13 mandados de busca e apreensão no Rio e em Niterói para apurar o envolvimento de pessoas em atos de vandalismo durante as comemorações do Sete de Setembro na capital fluminense. Foram recolhidos laptops, máscaras, CPUs, CDs e pendrives de supostos adeptos da tática Black Bloc. Outros quatro mandados não foram cumpridos porque os alvos não foram localizados.