Polícia do Rio encontra complexo de lazer de traficantes Um espaço de lazer que seria usado por traficantes foi encontrado por policiais no Morro da Serrinha nesta terça-feira, em Madureira, na zona norte do Rio, durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Segundo a Polícia Militar, o local tem duas piscinas e um campo de paintball que seria utilizado para treinamento de suspeitos. Embaixo de uma das piscinas, os policiais acharam uma sala de estar mobiliada. No local foi encontrado material para embalar drogas. Não há informações de presos.